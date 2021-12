© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: Khaleda Zia, per ministero Diritto mancano presupposti legali per autorizzare espatrio - Il ministero del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari bengalese non ha ravvisato margini legali per autorizzare l’espatrio per cure di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, malata e con due condanne sospese. Lo ha rivelato oggi alla stampa il ministro dell’Interno, Asaduzzaman Khan, dopo aver ricevuto il parere del ministro del Diritto, Anisul Huq. Khan ha aggiunto che il suo dicastero sta esaminando le motivazioni del parere prima di inviare la documentazione all’ufficio del primo ministro. Il 13 novembre Khaleda Zia è stata ricoverata per la terza volta in pochi mesi all’Ospedale Evercare di Dacca, dove, in aggiunta ad altre patologie, le è stata diagnostica la cirrosi epatica. Secondo il suo medico personale, F.M. Siddique, avrebbe bisogno di uno shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (Tips), eseguibile in centri medici avanzati. La sua famiglia ha chiesto al governo l’autorizzazione all’espatrio e il Bnp ha lanciato una serie di iniziative per sostenere la richiesta. Alcune personalità bengalesi hanno firmato un appello al governo e anche sulla stampa sono apparsi editoriali favorevoli a un gesto di magnanimità. (segue) (Res)