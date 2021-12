Imprese: Fd’I su balneari, al fianco di un comparto che rischia di essere messo in ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia “è da sempre al fianco dei balneari, a difesa di un comparto che rischia di essere messo in ginocchio dalle assurde normative europee e da un governo pronto a un blitz che porterebbe il rinnovo delle concessioni attraverso bandi di gara. Una proposta irricevibile per gli operatori”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fd’I in commissione Attività produttive, commercio e turismo alla Camera, Riccardo Zucconi, il capogruppo di Fd’I in commissione Bilancio, Paolo Trancassini, il deputato Lucia Albano, il responsabile nazionale Turismo Fd’I, Gianluca Caramanna, e la coordinatrice Turismo-balneare, Costanza Bianchini, intervenuti al presidio in corso presso il Mise. “Questo settore strategico non può pagare le logiche miopi dell'Ue e le decisioni che l'esecutivo dei migliori si appresta a ricevere senza difendere il tessuto produttivo e senza tutelare quelle famiglie che, con il loro lavoro, hanno valorizzato il territorio e fatto crescere la nostra economia”, hanno aggiunto. (Com)