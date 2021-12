Emirati: Covid, approvato uso in emergenza vaccino Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno approvato l'uso di emergenza del vaccino COVID-19 a base di proteine di Sinopharm e sarà disponibile al pubblico come dose di richiamo a partire da gennaio 2022. Lo ha annunciato il ministero della Salute emiratino secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Wam”. Il vaccino sarà prodotto e distribuito da una joint venture tra l’emiratina Group 42 e il China National Biotec Group (Cnbg), un'unità del China National Pharmaceutical Group (Sinopharm). L'approvazione è arrivata a seguito di uno studio condotto negli Emirati che ha incluso individui che erano stati precedentemente vaccinati con due dosi del vaccino inattivato di Sinopharm Cnbg. Gli Emirati Arabi Uniti hanno riportato ieri 1.732 nuovi casi di Covid-19 e un decesso. Le autorità, che non forniscono una ripartizione per ciascuno dei sette Emirati, hanno affermato che il 91 per cento della popolazione di circa 10 milioni è stata completamente vaccinata.(Res)