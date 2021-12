Myanmar: Sereni su morte operatori Save The Children, ancora violazioni diritto umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Tra le vittime del recente attacco dell'esercito in Myanmar anche due operatori locali di Save The Children: ancora una grave violazione del diritto umanitario che colpisce chi si batte ogni giorno per proteggere i bambini e i più vulnerabili. Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri Marina Sereni. "A loro la mia totale vicinanza", ha aggiunto Sereni. (Res)