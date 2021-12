Brasile: alluvioni a Bahia, sale a 20 il bilancio dei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 20 morti e almeno 31 mila persone rimaste senza casa il bilancio ancora provvisorio dell'alluvione che ha interessato lo stato brasiliano di Bahia tra il 23 e il 26 dicembre. Almeno 116 municipi sono stati interessati dalle inondazioni causate dalle forti piogge. Cento di questi hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Secondo la Protezione civile di Bahia, finora, almeno 470 mila persone sono state in qualche modo danneggiate dai nubifragi. "La sensazione che abbiamo dalle immagini che vediamo è di un massiccio bombardamento in tutto lo stato", ha detto il governatore di Bahia, Rui Costa, in una conferenza stampa, aggiungendo che almeno 50 città sono ancora sommerse. "Ora che l'acqua inizia a scendere, possiamo vedere i danni che sono stati fatti alle case e alla gente che aveva fatto uno sforzo enorme per costruirle", ha aggiunto. "La distruzione è impressionante. I nostri tecnici stanno valutando i danni, ma ancora non è possibile fare una stima". Impossibile per il governatore anche dire quando sarà ripristinata la viabilità. (segue) (Brb)