Brasile: alluvioni a Bahia, sale a 20 il bilancio dei morti (3)

- Intanto questa mattina quattro ministri del governo Bolsonaro hanno sorvolato in elicottero le aree più colpite da piogge e inondazioni nel sud di Bahia. Si tratta dei ministri della Cittadinanza, Joao Roma, dello Sviluppo regionale, Rogerio Marinho, della Salute, Marcelo Queiroga, e delle Donne e diritti umani, Damares Alves, oltre al direttore esecutivo del ministero delle infrastrutture, Marcelo Sampaio. I ministri hanno annunciato azioni congiunte e coordinate per offrire assistenza alle popolazioni. In concreto al momento il presidente Bolsonaro ha pubblicato un decreto esecutivo che stanzia 200 milioni di real (31,1 milioni di euro) in favore del ministero delle Infrastrutture perché possano essere utilizzati nel ripristino delle strade. Di questi, solo 80 milioni (12 milioni) sono destinati alla regione nord-orientale del paese dove si trova lo stato di Bahia. (Brb)