Giustizia: M5s su ergastolo ostativo, al lavoro per migliorare testo in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia evidenziano: “Non possiamo permettere che il Paese arretri sul terreno della lotta alla criminalità organizzata, ed è per questo che, in commissione Giustizia, abbiamo proposto emendamenti che mirano a migliorare il testo sull’ergastolo ostativo”. I parlamentari aggiungono in una nota: “Il tempo a disposizione per rispondere alla richiesta della Corte costituzionale si va esaurendo. Occorre proseguire i lavori con tutto l’impegno possibile per raggiungere l’obiettivo: intervenire sull’ergastolo ostativo rispettando quanto indicato dalla Consulta e continuare, allo stesso tempo, a contrastare con sempre maggiore efficacia la mafia, tutelando la collettività. Si tratta di una sfida complessa sulla quale siamo pronti al confronto positivo con tutte quelle forze politiche che tengono davvero alla sicurezza del Paese e dei cittadini”. (Com)