Regno Unito: Covid, governo britannico considera ritorno alla "regola dei 6"

- Dinanzi ai contagi da coronavirus, il governo britannico sta considerando un ritorno alla cosiddetta "regola dei sei", ovvero a limitare le riunioni a sei persone o due nuclei familiari. Lo ha riferito il quotidiano “The Telegraph". Il governo ha confermato che nessuna nuova restrizione sarà introdotta prima della fine dell'anno ma è in corso l’esame di potenziali misure per gennaio, da decidere in base alla gravità della situazione epidemiologica. Non è chiaro se la regola dei sei potrà valere solo per gli assembramenti all’esterno o anche per i raduni all’interno. (Rel)