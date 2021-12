Legge Bilancio: Madia (Pd), scelte corrette ma attenzione a torsione democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa legge di Bilancio e il Pnrr, "ad essa strettamente connesso, mettiamo in gioco la credibilità del nostro Paese dinnanzi ai nostri partner europei sulla crescita economica e sulla qualità della vita. E questo avviene in un momento delicato, in cui si contrappongono due diverse idee di Unione: quella di un'Europa che crede al debito buono e agli interventi economici comuni; e quella che invece punta a una sempre minore solidarietà tra i governi". Lo ha affermato la deputata democratica, Marianna Madia, intervenendo in Aula nella discussione generale sulla legge di Bilancio 2022. "Occorre sottolineare che se, da un lato, registriamo una forte crescita del Pil e una riduzione della disoccupazione, dall'altro non possiamo dire che il peggio sia ormai alle spalle, visti i cinque milioni di poveri segnalati dalla Caritas e lo scivolamento verso l'incertezza del ceto medio - ha continuato la parlamentare -. Ogni euro, dunque, deve essere speso per fare stare meglio le nostre famiglie. La manovra prova a compiere un passo in avanti tenendo insieme riforme strutturali e lotta alle emergenze. Bene, quindi, gli interventi sul fisco e sugli ammortizzatori sociali, le risorse per il contrasto della pandemia e dell'inflazione, gli investimenti in sanità, università e ricerca, e sulla parità di genere". (segue) (Rin)