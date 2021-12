Milano; Bernardo (Lista Civica), commercianti rispettino regole anti-Covid, ma proroga messa in regola necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aerazione dei locali è oggi basilare insieme a tutte le misure in vigore per evitare i contagi e combattere il Covid e credo che la richiesta di Confcommercio di rinviare il provvedimento del Comune di Milano sia assolutamente di buon senso". Commenta così Luca Bernardo, capogruppo a Palazzo Marino della lista civica del centrodestra, l'obbligo delle porte chiuse negli esercizi commerciali disposto dal Comune. "Ritengo doveroso ascoltare l'appello della categoria per sostenere chi ha subito e subisce un notevole calo del fatturato. Dare una proroga per mettersi in regola a fronte di spese non leggere da dover affrontare è un gesto di comprensione che la nostra istituzione deve fare. Va da sé che ai commercianti si possa chiedere di rispettare senza se e senza ma tutte le regole in vigore per combattere il virus perché le esigenze di natura sanitaria in questo momento rappresentano la priorità assoluta", conclude Bernardo (Com)