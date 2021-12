Grecia: nuovo record di casi di Covid giornalieri, sono 21.657

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 21.657 i nuovi casi giornalieri di Covid-19 registrati in Grecia oggi: è quanto riferito dalle autorità elleniche, secondo cui si tratta del nuovo record di contagi a livello giornaliero dall’inizio della pandemia. Il record precedente, stabilito ieri, ammontava a 9.284 nuovi casi. Dei nuovi contagi, 9.882 sono stati segnalati nella regione dell’Attica e 2.665 a Salonicco. L'Organizzazione nazionale per la sanità pubblica (Eody) ha annunciato 60 decessi, in calo rispetto ai 66 del giorno precedente, mentre sono 629 i pazienti in terapia intensiva, un numero eguale a quello di ieri. (Gra)