Commercio: da aula ok a proroga Osp, Alemanni (Pd) "certezza in sistema autorizzazioni"

- "Oggi l'Aula ha approvato la nostra mozione, già presentata in Commissione Attività Produttive, che impegna l'Amministrazione a prorogare le misure straordinarie e transitorie sull'occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali fino alla scadenza indicate dalla legge di Bilancio 2022 e dal premier Draghi, quindi fino a marzo del prossimo anno". Così in una nota il presidente della Commissione Capitolina Attività Produttive, Andrea Alemanni. (segue) (Com)