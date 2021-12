Imprese: Spagna, per Telefonica risparmi annuali per 230 milioni di euro con piano licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul piano di licenziamenti volontario firmato oggi dalla compagnia di telecomunicazioni Telefonica, che prevede il licenziamento volontario di circa 2.700 dipendenti, dovrebbe avere un costo complessivo di 1,6 miliardi di euro, ma le permetterà di risparmiare 230 milioni di euro all'anno a partire del 2023. Il piano di licenziamento volontario sarà aperto ai dipendenti che compiono 55 anni o più nel 2022 e sono stati con l'azienda per più di 15 anni. "Poiché questo è il pubblico di riferimento, sono state stabilite percentuali massime di adesione, che differiscono a seconda delle aree e sono state fissate in base all'eccedenza funzionale giustificata sulla base delle leve di business", ha affermato Telefonica in una nota. (Spm)