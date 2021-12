Sociale: Pd Roma, collaborare tutti per aiutare giovani con autismo del Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Scaduta la convenzione, oggi dobbiamo chiederci tutti se vale la pena adoperarsi per tenere vivo un progetto che tanto ha dato alla città, al mondo della scuola e a tante famiglie con figli con autismo: è l'esperienza della cooperativa sociale Garibaldi, che ha sede di attività all'interno dell'istituto agrario di via Ardeatina e che oggi, scaduta la convenzione con la scuola che è proprietaria dei terreni, teme per il futuro delle sue attività di integrazione sociale e socio lavorative". Così in una nota il Gruppo del Partito Democratico in Assemblea Capitolina. (segue) (Com)