Sociale: Pd Roma, collaborare tutti per aiutare giovani con autismo del Garibaldi (2)

- "Crediamo valga la pena e ringraziamo quanti, in Assemblea Capitolina, oggi hanno espresso un voto favorevole perché venga messo in piedi un tavolo istituzionale che coinvolga non solo le parti, ma anche il Municipio, il Comune, la Regione e la Asl. Siamo certi che la collaborazione è l'arma migliore per migliorare quanto fatto finora, impreziosire di nuovi orizzonti il futuro, capire le ragioni di tutti e andare avanti in armonia per il bene dei ragazzi e delle ragazze che in quegli spazi agricoli e sociali hanno trovato dignità e ruolo. Collaboriamo tutti e vediamo nel tavolo il luogo principe dove tirare fuori il meglio perché si vada avanti insieme", concludono i Consiglieri. (Com)