Covid: Brunetta, egoismo lasci il posto a senso di responsabilità collettiva

19 luglio 2021

- "Dopo il terremoto, Norcia si è stretta in un afflato unico. Da qui vorrei lanciare un monito a tutto il Paese: abbiamo bisogno di meno egoismo e di più responsabilità. Anche nell'affrontare il tema del green pass, del super green pass, delle quarantene”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo a Norcia a un incontro pubblico insieme al sindaco, Nicola Alemanno, e al Commissario straordinario Sisma 2016, Giovanni Legnini. "Vorrei trarre dal dolore di questa terra martoriata una lezione per il momento che stiamo vivendo oggi: la responsabilità. Io rispetto il pensiero, le preoccupazioni e le paure di tutti - ha proseguito -, ma quando ci si trova in mezzo a una catastrofe, a una calamità, l'egoismo deve lasciare il posto al senso della comunità, al senso della responsabilità collettiva". “Domani in Consiglio dei ministri perfezioneremo ancora gli interventi contro il Covid”, ha aggiunto. “Il nostro Paese, che pure al 90 per cento si è vaccinato, deve percorrere l'ultimo miglio sulle vaccinazioni dei bambini e di quegli adulti che per varie ragioni non si sono ancora vaccinati", ha spiegato il ministro. "La leale collaborazione tra le istituzioni è stata fondamentale in questi mesi. Sono legittimi i partiti, sono legittime le fazioni, ma quando c'è la necessità di ricostruire e di dare risposte alla gente, la partigianeria deve essere messa da parte e bisogna lavorare per il bene comune”, ha sottolineato. “La forza dell'Europa è stata questa: Next generation, l'Europa per le nuove generazioni. Saremo all'altezza del nostro compito se continueremo a dare questo esempio di responsabilità, di coesione e di leale collaborazione", ha concluso. (Com)