Umbria: Bori (Pd), governo commissari la sanità per salvare cittadini (2)

- Bori ha aggiunto: “La mala gestione delle risorse e la mancanza di personale unite ad una comunicazione frammentata, poco chiara e niente affatto coerente con le scelte assunte fino ad oggi, contribuiscono ad aumentare il caos. Gli umbri si sono svegliati non sapendo se e quando potranno effettuare un tampone, né quanto dovranno pagare nel momento in cui vorranno conoscere la loro condizione, ormai obbligati a rivolgersi al privato. Da oggi i contatti dei positivi non verranno più tracciati e tutto sarà delegato al buon senso dei singoli, buon senso che, però, da solo non può bastare: senza tracciamento gli isolamenti saranno fiduciari e non più diretti dall’Usl, cosa che genererà enormi problemi ai lavoratori che si troveranno, nel migliore dei casi, a dover andare in ferie per garantire la sicurezza di tutti”. Per Bori “è una situazione folle e paradossale, soprattutto perché prevedibile e, quindi, gestibile, se solo vi fosse stata la reale volontà di farlo. Scelte come quella assunta dalla Giunta di dimezzare le unità operative impiegate nell’individuare i contatti, sono indice del fatto che non vi sia mai stata la reale volontà di reagire ad un declino imminente e annunciato. Inoltre, si sottolinea anche come siano state disattese tutte le indicazioni che in questi mesi erano state fornite dal Comitato Tecnico Scientifico”. (segue) (Ren)