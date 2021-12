Umbria: Bori (Pd), governo commissari la sanità per salvare cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bori ha spiegato: “Il risultato non poteva che essere il caos totale tracciamento saltato, sovraccarico delle postazioni di somministrazione dei tamponi, chiusura dei reparti e sospensione delle operazioni chirurgiche, impennata dei contagi e un provvedimento d’emergenza su quarantena e test antigenici, che genera più problemi di quanti ne risolve, tanto da essere stato modificato due volte in tre giorni. Davanti a questo sfacelo – aggiunge -, chiediamo che vengano assunte decisioni forti: chiediamo quindi l’intervento delle autorità nazionali, per un immediato commissariamento della sanità umbra, auspicando un intervento urgente per sanare gli errori compiuti fino ad oggi, che stanno facendo crollare l’Umbria per l’ennesima volta”. Quindi ha continuato: “Non accetteremo chiusure delle scuole a tappeto, né ulteriori ritardi sulle mancate assunzioni del personale. Chiediamo: che gli studenti siano tracciati immediatamente, che a chi si trova in isolamento vengano garantiti tamponi gratuiti e condizioni lavorative dignitose, che vengano aumentate le postazioni di somministrazione dei tamponi molecolari". (segue) (Ren)