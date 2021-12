Umbria: Bori (Pd), governo commissari la sanità per salvare cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bori: "Infine, il fatto che la recente ordinanza emanata dalla Giunta, che imponeva 14 giorni di isolamento per i positivi (ritenuti tali anche solo con un tampone antigenico) e 10 giorni di auto isolamento fiduciario ai contatti (senza alcun tracciamento), è stata prontamente revocata e sostituita con un altro provvedimento, nel silenzio generale e senza alcuna assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione per l’errore fatto, evidenzia la drammaticità dell’inadeguatezza di questo governo regionale”. L'esponente Pd ha concluso: “Il tracciamento può essere ampliato tramite convenzioni con varie realtà, come Croce Rossa (già sperimentata in Regione Lazio) e altri enti, così come gli operatori Cup e le farmacie comunali, ne siamo sicuri, sarebbero ben felici di mettersi a disposizione di questa emergenza. Infine, è giunto il momento, e dobbiamo dirlo con forza, di modificare le disposizioni distinguendo nettamente tra vaccinati e non: l’alternativa è l’implicita dimostrazione che la vaccinazione non impatti in alcun modo sul contagio, evidenza ormai dimostrata dai dati e dalla ricerca. La Giunta regionale non è più in grado di governare il caos della sanità regionale”. (Ren)