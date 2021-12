Infrastrutture: Francia, inchiesta pubblica su linea ferroviaria Marsiglia-Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 17 gennaio al 28 febbraio verrà aperta in Francia una inchiesta di utilità pubblica sulle prime due fasi dei lavori che porteranno alla realizzazione della Linea Nuova Provenza Alpi Costa Azzurra (Lnpaca). L'obiettivo di questo progetto è quello di alleggerire il traffico ferroviario tra Marsiglia, Tolone e Nizza. I lavori dovrebbero cominciare nel 2023 per essere portati a termine il 2030. Cone ricorda l'emittente televisiva "BfmTV", il finanziamento di queste due prime fasi dei lavori prevede 3,5 miliardi di euro, che saranno suddivisi tra lo Stato (40 per cento), le collettività locali (20 per cento) e l'Unione europea (40 per cento). (Frp)