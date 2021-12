Milano: Maran, con bando quartieri sostegno a 48 progetti per inclusione sociale e integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale sosterrà, attraverso il bando quartieri 2021, 48 nuove iniziative e progetti sul territorio cittadino. Sul sito del Comune sono state pubblicate le graduatorie per l'assegnazione di contributi rivolti ad enti e realtà del Terzo settore che otterranno fino a cinquemila euro per ogni singola proposta. "Siamo contenti di poter sostenere chi opera quotidianamente per l'inclusione sociale e l'integrazione nei quartieri della nostra città", spiega l'assessore comunale a casa e piano quartieri, Pierfrancesco Maran. "I fondi serviranno ad aiutare le tante realtà virtuose, gli insegnanti e gli operatori, le strutture presenti nelle diverse zone di Milano in modo che possano continuare a crescere e radicarsi sempre di più sul territorio", conclude l'assessore. Il bando quartieri 2021, per cui il Comune di Milano ha stanziato in totale 240mila euro, è stato diviso in due ambiti con due differenti graduatorie: la prima dedicata al sostegno ad attività educative e di inclusione sociale realizzate nel corso dell'anno; la seconda per il supporto ad iniziative di intrattenimento e integrazione durante le festività natalizie e per il nuovo anno. I soggetti vincitori, 26 per la prima graduatoria e 22 per la seconda, riceveranno un contributo da parte dell'Amministrazione comunale fino al 90 per cento delle spese documentate per ogni singolo progetto. Attraverso il bando quartieri il Comune di Milano vuole contribuire alle attività sul territorio con iniziative di natura sociale, ludico-ricreativa e culturale come ad esempio l'educativa di strada, il dopo scuola e i corsi d'italiano per stranieri.(Com)