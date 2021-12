Montenegro: si arrende l'uomo che ha trattenuto alcuni ostaggi in una banca ad Antivari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha trattenuto alcuni ostaggi in una banca di Antivari (Bar), in Montenegro, si è arreso alle forze dell'ordine dopo aver avuto un colloquio con il vicepremier montenegrino Dritan Abazovic. Lo riferisce l'emittente televisiva "Rtcg", secondo cui la vicenda ha avuto un esito positivo dopo ore di paura in quanto l'uomo, Edin Begzic, ha minacciato di farsi saltare in aria di fronte alla filiale della banca Nlb nella città della costa montenegrina. Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe stato effettuato per denunciare le condizioni dei lavoratori della società Primorka. Lo stesso vicepremier Abazovic dovrebbe ricevere questo venerdì una rappresentanza dei lavoratori di tale azienda. L'uomo che ha minacciato di farsi saltare in area ha posto davanti alla banca dove si è trincerato un cartello con scritto "restituite il denaro che avete rubato ai lavoratori di Primorka".(Seb)