Iran: ministero Esteri russo, negoziatori intensificano sforzi per intesa su Pacg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti ai colloqui sul Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa) sul programma nucleare iraniano intendono intensificare gli sforzi per giungere a un accordo. Lo ha riferito in una nota il ministero degli Esteri russo, ricordando come l'ottavo round di negoziati per ripristinare la piena attuazione dell'accordo nucleare iraniano sia iniziato con la riunione della Commissione mista dei Paesi membri del Jcpoa il 27 dicembre a Vienna. Dopo il giro di colloqui precedente, conclusosi il 17 dicembre, le parti hanno concordato di sviluppare ulteriormente il lavoro per l'attuazione del Jcpoa nel quadro originariamente concordato. (Rum)