Migranti: fermate 53 persone stipate dentro un camion in Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Macedonia del Nord ha trovato 53 migranti stipati in un camion e ha proceduto all’arresto del conducente del veicolo, un 39enne cittadino del Paese balcanico. La polizia ha detto che di queste 53 persone, 34 sono provenienti dall'India e 19 da Cuba, sono state trovate ieri sera in queste condizioni durante un controllo di routine a un casello autostradale vicino alla città settentrionale di Kumanovo. Le 53 persone, che si ritiene siano entrate illegalmente nella Macedonia del Nord dalla vicina Serbia, sono state trasferite in un rifugio per migranti in attesa di essere respinte nel Paese confinante. Si tratta del terzo caso nelle ultime tre settimane in cui è stato individuato un gruppo numeroso di migranti che stavano tentando di accedere illegalmente nel Paese. Per diverso tempo la Macedonia del Nord era una delle vie principali per i migranti che cercavano di entrare in Grecia, Paese membro dell’Unione europea, per poi spostarsi verso altri Stati mitteleuropei. La pandemia di Covid-19 e l’inasprimento dei controlli al confine fra Macedonia del Nord e Grecia, tuttavia, ha convinto i trafficanti di esseri umani a cercare rotte alternative. (Seb)