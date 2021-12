Afghanistan: donne in piazza a Kabul contro uccisione ex militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse decine di donne hanno manifestato questa mattina nella capitale dell’Afghanistan Kabul contro le uccisioni extragiudiziali di ex militari del precedente governo da parte dei talebani. Secondo quanto riferiscono i media internazionali, circa 30 donne si sono radunate vicino a una moschea nel centro di Kabul e hanno marciato per poche centinaia di metri cantando "giustizia, giustizia" prima di essere fermate dalle forze talebane che hanno cercato di impedire ai giornalisti di seguire la marcia, organizzata contro gli omicidi di giovani, in particolare di ex militari, avvenuti in questi giorni. Da quanto i talebani sono ritornati al potere lo scorso 15 agosto hanno di fatto bandito le proteste non autorizzate e intervengono frequentemente per bloccare le manifestazioni contrarie al loro governo e alle rigide regole islamiche imposte alla popolazione. (segue) (Res)