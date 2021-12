Afghanistan: donne in piazza a Kabul contro uccisione ex militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta di oggi segue la diffusione di rapporti separati redatti da Nazioni Unite, Amnesty International e Human Rights Watch secondo i quali i talebani avrebbero commesso oltre 100 esecuzioni extragiudiziali dalla loro salita al potere. Nonostante le promesse di rispettare i diritti umani e di non compiere rappresaglie nei confronti dei collaboratori e dei militari che hanno lavorato con gli Stati Uniti in questi 20 anni, i talebani, secondo Human Rights Watch hanno compiuto omicidi per rappresaglia, soprattutto nei confronti dei militari delle dissolte Forze armate afgane. Nel suo rapporto, Human Rights Watch ha affermato che i leader talebani hanno ordinato alle forze di sicurezza che si sono arrese di registrarsi presso le autorità per essere controllati alla ricerca di eventuali rapporti con determinate unità militari o delle forze speciali e per ricevere una lettera che garantisca la loro sicurezza. I talebani avrebbero sfruttato questi screening per catturare e giustiziare sommariamente o far sparire con la forza individui entro pochi giorni dalla loro registrazione. (Res)