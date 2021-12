Trasporti: Mennuni-De Priamo (Fd'I), da aula ok a prosecuzione metro C fino al Sant'Andrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Non si ferma l'impegno di Fd'I per dotare Roma di una rete di metropolitana più ampia possibile. Oggi è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea capitolina, un importante atto di indirizzo di Fratelli d'Italia al sindaco e alla Giunta, a porre in essere le azioni finalizzate al riavvio della progettazione definitiva della tratta T2 Venezia- Clodio e ad avviare le fasi progettuali delle tratte T1 e C2 fino a Grottarossa, necessarie all'ottenimento dei relativi finanziamenti". Lo dichiarano Lavinia Mennuni e Andrea De Priamo, consiglieri Fd'I di Roma Capitale. (segue) (Com)