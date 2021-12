Trasporti: Mennuni-De Priamo (Fd'I), da aula ok a prosecuzione metro C fino al Sant'Andrea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sfugge l'esigenza di una tempistica breve, che deve vedere tutti gli organi competenti attivi per rispettare le scadenze previste nel progetto di Legge di Bilancio 2022, che stabilisce la cifra di 3.6 miliardi per il finanziamento di nuove metropolitane in alcune città, tra cui Roma. Con lo stesso atto si impegna l'Amministrazione capitolina a procedere quanto prima al risanamento di Roma metropolitane, che gestisce per conto di Roma Capitale fasi dei processi di progettazione e gestione appalti di infrastrutture del trasporto pubblico. Proseguirà la nostra attenta azione di pungolo dell'Amministrazione perché la città sia dotata di infrastrutture moderne ed efficienti, che occorrono per adeguare Roma al suo destino di Capitale Europea, a cui appartiene la storia più antica dell'umanità e per proiettarla verso il suo futuro", concludono. (Com)