Tunisia-Italia: Di Maio incontra premier tunisina Bouden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato a Tunisi la premier, Najla Bouden, nell’ambito della sua missione in corso nel Paese nordafricano. In precedenza, Di Maio aveva avuto colloqui con il presidente Kais Saied e con l’omologo, Othman Jerandi. In una dichiarazione il ministro Di Maio ha sottolineato che gli incontri avuti oggi con Saied e con Jerandi “si sono rivelati molto proficui, perché hanno permesso di portare avanti e consolidare un dialogo mai interrotto con un Paese che per l’Italia è strategico, oltre che tradizionalmente amico”. Il titolare della Farnesina si è detto “lieto di aver potuto svolgere questa missione a Tunisi” e ha ringraziato le autorità tunisine per l’accoglienza. “Con i miei interlocutori abbiamo affrontato la situazione interna del Paese – ha affermato il titolare della Farnesina -. Ho confermato che l’Italia guarda con interesse all’avvio un percorso di riforme e scadenze politiche e costituzionali che dovrebbe auspicabilmente terminare in nuove elezioni legislative”. In occasione degli incontri con Saied e Jerandi, Di Maio ha “sottolineato l’importanza che il percorso avviato prosegua verso il pieno ristabilimento dello stato di diritto e della normalità democratica ed è importante che ciò avvenga attraverso un dialogo inclusivo, trasparente e sostanziale con tutte le componenti politiche e sociali del Paese, assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali e promuovendo la stabilità e la crescita economica”. Infine, sul piano delle relazioni bilaterali, “in particolare quelle economico-commerciali, nel ribadire come la Tunisia sia un partner privilegiato, anche grazie allea presenza di 800 azienda italiane, ho espresso l’auspicio che si possa rafforzare questo partenariato”, ha concluso il ministro.(Res)