Speciale infrastrutture: Galli, venti milioni per progetto di rilancio dei borghi, occasione per valorizzare nostro patrimonio

- Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombardia, Anci Lombardia, PoliS e Aria Spa hanno sancito un'intesa per favorire l'individuazione di un borgo lombardo come caso pilota per la linea di intervento che verrà realizzata nell'ambito delle linee del Pnrr. Il ministero della Cultura ha infatti stanziato, attraverso il Pnrr, un miliardo di euro a favore dell'attrattività dei borghi con un'azione denominata 'Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante'. "Come noto, la cultura è un fattore di sviluppo, non già un suo prodotto. Questo è l'assunto, per altro condivisibile, che sta dietro il progetto dei Borghi previsto dal Pnrr", ha commentato l'assessore all'autonomia e cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli. Ora le Regioni e le Province autonome, d'intesa con i Comuni, hanno il compito di individuare i progetti pilota per sviluppare interventi per il recupero del patrimonio architettonico, culturale ed ambientale, per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola dimensione favorendo l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca e dell'agroalimentare. Gli enti lombardi hanno quindi dato vita ad un'alleanza con l'obiettivo di giungere alla selezione di un progetto di carattere esemplare nel territorio lombardo per il rilancio economico e sociale di un borgo disabitato o caratterizzato da un avanzato processo di declino e abbandono. Per farlo, è necessario un progetto di recupero e rigenerazione che integri le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione, per cui il Piano mette a disposizione 20 milioni di euro. (Com)