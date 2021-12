Speciale infrastrutture: Antitrust, via libera a joint venture Enel X-Volkswagen Finance Luxembourg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha deliberato di autorizzare la nuova joint venture tra Enel X e Volkswagen Finance Luxembourg per la creazione e la gestione esclusivamente in Italia di una rete di infrastrutture di ricarica a elevata potenza, vale a dire superiore ai 100 kW, pubbliche o private ad accesso pubblico per veicoli elettrici. "L'operazione in esame non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza", spiega l'Agcm. (Rin)