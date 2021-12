Speciale infrastrutture: Spagna, Ferrovial ferma temporaneamente vendita filiale servizi minerari in Cile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di costruzioni spagnola Ferrovial ha deciso di fermare temporaneamente la vendita della della sua filiale di servizi minerari in Cile in attesa che il futuro del Paese diventi più chiaro dopo la vittoria delle elezioni presidenziali dell'esponente di sinistra Gabriel Boric. Lo scrive il quotidiano "Merca 2". Nell'ultima presentazione dei risultati aziendali, il consiglio d'amministrazione di Ferrovial aveva preso la decisione di rinviare la vendita della sua divisione di servizi minerari nel Paese latinoamericano in considerazione dell'instabilità politica e sociale del paese. Ora che le elezioni sono finite, rimane la domanda su come il nuovo governo affronterà le relazioni con le aziende straniere. Per quanto riguarda la divisione servizi di nel Regno Unito, la sua vendita potrebbe essere completata durante il primo trimestre del 2022. L'azienda prevede di concentrarsi sul segmento delle costruzioni e sulla gestione delle infrastrutture di trasporto una volta che questa cessione sarà completata e tutte le operazioni in corso saranno chiuse. L'impresa di costruzioni è immersa in un vasto piano di crescita delle infrastrutture di trasporto. Questa tabella di marcia l'ha portata in paesi come il Brasile e la Turchia. Ma la destinazione principale degli investimenti e delle concessioni che l'azienda sta vincendo sono gli Stati Uniti. Il piano di infrastrutture del presidente, Joe Biden, aumenterà il business dell'azienda spagnola, mentre le gare d'appalto, promosse da ciascuno degli stati, sono in piena espansione e continueranno a offrire opportunità a Ferrovial nei prossimi anni. (Spm)