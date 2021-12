Kosovo: premier Kurti, progresso sostenibile combina democrazia e scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’istruzione di qualità in Kosovo è la chiave per un’economia sostenibile e per lo sviluppo sociale. Lo ha detto il primo ministro, Albin Kurti, intervenuto a un seminario sull’ingegneria elettrica e informatica a Pristina. Kurti ha dichiarato che la digitalizzazione è una parte importante del processo di riforma e ha aggiunto che è un obiettivo che richiede la collaborazione dei settori pubblico e privato. “Oltre a migliorare il sistema dell’istruzione attraverso la trasformazione digitale e l’e-governance, miriamo ad aumentare la trasparenza, l’accountability e a migliorare i nostri servizi ai cittadini e alle imprese”, ha affermato Kurti. (Alt)