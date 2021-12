Speciale energia: Fiorini (Lega), serve Piano nazionale sicurezza energetica, non c’è tempo da perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Piano nazionale per la sicurezza energetica “chiesto da Matteo Salvini al presidente Draghi va nella giusta direzione. Di fronte a un aumento vertiginoso delle bollette di luce e gas per cittadini, famiglie e imprese, l'Italia non ha più tempo da perdere”. Lo ha detto la deputata della Lega Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive, commercio e turismo. “Questa è una reale emergenza quanto quella del Covid: rischia di mettere in ginocchio intere filiere - se non peggio -, imprese, interi comparti e di conseguenza lavoratori e il lavoro stesso”, ha proseguito. “Occorre fare presto e riavvicinare il più possibile il nostro Paese all'autosufficienza, estraendo più gas di casa nostra, e tornare a fare ricerca sul nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito”, ha concluso. (Com)