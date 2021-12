Speciale energia: Girotto (M5s), necessarie misure urgenti a sostegno industrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccogliamo e sosteniamo il grido di allarme che arriva dal comparto delle industrie energivore. Il prezzo del gas per loro è a livelli insostenibili ed è quindi urgentissimo intervenire". Lo ha dichiarato in una nota il senatore del M5s Gianni Girotto, presidente della commissione Industria di Palazzo Madama e coordinatore del Comitato per la transizione ecologica del M5s. Girotto ha precisato che "la situazione odierna è il risultato delle scelte politiche degli ultimi dieci anni, che di fatto hanno paralizzato la crescita delle fonti di energia alternativa”, facendo sì che “in questi mesi, puntuale come una cambiale in scadenza, sia arrivato il conto da pagare a causa di una instabilità congenita del mercato delle fonti fossili che per una somma di fattori vede scambiare il gas a prezzi elevatissimi”. (Com)