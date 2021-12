Speciale energia: Spagna, Bildu chiede a Congresso controlli più severi nel mercato dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito indipendentista basco Bildu presenterà al Congresso dei deputati spagnolo (la camera bassa del Parlamento) una mozione per chiedere controlli più severi e sanzioni per eventuali manipolazioni del mercato dell'elettricità e un audit "esaustivo" del sistema per dettagliare i costi reali di generazione di ogni tecnologia. Lo riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia". Nella sua iniziativa, Bildu chiede di promuovere i necessari cambiamenti organizzativi e legislativi per ispezionare con maggiore agilità e aumentare le sanzioni contro le aziende che possono esercitare il potere di mercato per alterare il prezzo dell'elettricità e quindi incrementare i loro profitti in modo abusivo. Il partito indipendentista, inoltre, chiede che siano escluse delle risorse del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr) le imprese che abbiano alterato i prezzi del mercato dell'energia negli ultimi cinque anni. In questo senso, Bildu chiede anche alle istituzioni europee di promuovere una riforma del sistema dei prezzi marginali affinché ogni tecnologia sia remunerata secondo i suoi reali costi di produzione. (Spm)