Serbia: ministro Interno, smantellati 24 gruppi criminali nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia serba hanno smantellato 24 gruppi criminali organizzati nel corso del 2021. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Aleksandar Vulin, aggiungendo che "la Serbia non è e non sarà un terreno fertile per la criminalità". Il ministro ha elogiato la polizia per "il coraggio straordinario di trattare con tutti i gruppi criminali organizzati, compresi quelli che si sono distinti per la loro crudeltà e atrocità”. Rivolgendosi agli agenti di polizia dopo un'esercitazione alla Tactical House nel Makis Training Center, nei pressi di Belgrado, Vulin ha promesso che i loro salari nel 2022 verranno aumentati e che i locali del ministero sarebbero stati ristrutturati. (Seb)