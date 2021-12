Infrastrutture: M5s, con sportello unico doganale rete logistica italiana più competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parte finalmente la procedura per lo Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco). Un concreto passo avanti nelle operazioni di controllo e tracciabilità delle merci in entrata e in uscita dal Paese, e che arriva dopo una lunga e travagliata storia durata più di dieci anni”. Lo hanno dichiarato in una nota i deputati del M5s in commissione Trasporti. “Il regolamento adottato lo scorso 23 dicembre dal Consiglio dei ministri è un passo fondamentale - hanno aggiunto - diventerà operativo non appena pubblicato in Gazzetta ufficiale”. “Successivamente, con l'attivazione del portale, si consentirà una maggiore competitività della rete logistica nazionale nei porti e negli aeroporti, adeguando tutte le operazioni agli standard internazionali”, hanno proseguito. Il sistema ‘one only’ “permetterà di trasmettere i documenti relativi al trasporto un’unica volta e sarà disponibile attraverso lo Sportello unico a tutti gli attori istituzionali, dalle varie amministrazioni agli organi dello Stato fino agli operatori economici interessati, assicurando il dialogo telematico e il coordinamento”, hanno spiegato. “Una piccola rivoluzione che velocizzerà, all’interno dei nostri porti e aeroporti, tutte le attività assicurando l'interoperabilità tra amministrazioni e organi dello Stato, sotto il coordinamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e permetterà alla rete logistica italiana di essere più competitiva rispetto agli altri hub europei”. “Auspichiamo che adesso si corra spediti verso la completa operatività di questo strumento, recuperando il tempo perduto”, hanno concluso. (Com)