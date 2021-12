Grecia: Tsipras (Syriza) critica il governo dopo annuncio record contagi di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove accuse da parte del leader Syriza, Alexis Tsipras, contro il governo greco dopo che questa mattina è stato annunciato che oggi si toccherà il massimo storico di nuovi contagi giornalieri di Covid-19. Il leader dell'opposizione su Twitter ha criticato l’operato dell’esecutivo, affermando che quest’impennata di casi era prevista da oltre una settimana. Descrivendo la situazione in Grecia come "critica", il leader politico ha continuato ad accusare il governo di "non essere all'altezza". Questa mattina il ministro della Salute ellenico, Thanos Plevris, ha annunciato che i casi di Covid-19 giornalieri supereranno quota 15 mila, battendo il record già toccato ieri pari a 9.824 nuovi contagi rispetto alle 24 ore precedenti. (Gra)