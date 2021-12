Russia: oppositore Navalnyj rimosso dal registro dei detenuti inclini alla fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Alekseij Navalnyj è stato rimosso dal registro dei detenuti inclini alla fuga. Lo ha affermato da un portavoce del carcere Ik-2 di Pokrov, nella regione di Vladimir, dove il politico è rinchiuso da febbraio per un caso di appropriazione indebita di fondi. Lo stesso Navalnyj, inserito in quel registro sin dall'inizio della sua detenzione, aveva annunciato ad ottobre, sulla propria pagina Instagram, di essere stato cancellato come soggetto incline alla fuga e di essere stato inserito nell'elenco degli "estremisti e terroristi". (Rum)