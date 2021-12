Libia: presidente Alta commissione elettorale, non tollereremo candidature fraudolente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura “non ha reso giustizia alla Commissione elettorale e non tollereremo candidature fraudolente”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Alta commissione elettorale libica, Imad al Sayeh, in un’intervista all’emittente “Al-Massar Tv” rilasciata in occasione del dibattito, attualmente in corso alla Camera dei rappresentanti, su una nuova road-map per consentire l’organizzazione delle elezioni previste per il 24 dicembre scorso. Nell’intervista, Al Sayeh ha descritto il lavoro fatto in questi mesi dall’Alta commissione elettorale, sottolineando come dopo l’apertura delle candidature, sia per le presidenziali che per le parlamentari l’organismo abbia monitorato e bloccato centinaia di persone che hanno presentato documentazioni false oppure con profili inammissibili. L’Alta Commissione elettorale nazionale ha monitorato la presenza di centinaia di candidati alle elezioni della Camera dei rappresentanti "fuggiti dalle carceri" e sono "condannati per omicidio, rapimento, furto, spaccio di droga, adulterio e altro”, ha dichiarato Al Sayeh. “La commissione sta attualmente esaminando le liste dei candidati per le elezioni parlamentari, che contano 5.500 candidati in competizione per 200 seggi”, ha dichiarato. Nell’intervista, il presidente dell’Alta commissione ha criticato “l'aumento del numero dei candidati, in quanto causerebbe la dispersione dei voti, il che significa che qualsiasi candidato che ottiene i voti di un centro elettorale diventerà deputato in Parlamento”. Pertanto, Al Sayeh ha sottolineato la necessità di tenere elezioni parlamentari con un sistema di liste, al fine di evitare questo difetto che potrebbe far sì che la nuova Camera dei Rappresentanti non rispecchi veramente il popolo libico. (segue) (Lit)