Libia: presidente Alta commissione elettorale, non tollereremo candidature fraudolente (2)

- La magistratura, ha sottolineato Al Sayeh “non ha reso giustizia alla Commissione” per quanto riguarda i processi di appello. "Non tollereremo candidature fraudolente", perché "l'elenco dei candidati contiene falsi". Secondo Al Sayeh, la Commissione aveva richiesto una legge chiara per organizzare le elezioni presidenziali e parlamentari entro i primi di luglio, al fine di rispettare la data fissata per il processo di votando il 24 dicembre, ma ha ricevuto le norme troppo tardi: a settembre per il capo dello Stato e a novembre per l'elezione della Camera dei rappresentanti. "Dal 4 luglio abbiamo avviato l'iter elettorale attraverso operazioni non legate alla legge elettorale, attraverso un positivo iter finalizzato all'aggiornamento delle liste elettorali, seguito dalla fase di preparazione alla giornata elettorale, che è legata alla verifica della validità della presenza dell'elettore”, ha raccontato Al Sayeh. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico dell'attuazione del processo elettorale, ha affermato: “La commissione ha svolto al meglio il suo dovere e non ha mancato in nessun aspetto, ma ci sono più partner nel processo elettorale e la commissione non può da sola assumersi tutte le responsabilità”. (segue) (Lit)