Libia: presidente Alta commissione elettorale, non tollereremo candidature fraudolente (3)

- Nell’intervista, Al Sayeh è tornato sul ruolo della magistratura che ha impugnato nei tribunali le varie esclusioni illustri fatte dalla Commissione soprattutto per quanto riguarda i candidati alle presidenziali, come ad esempio Saif al Islam Gheddafi e Abdulhamid Dabaiba. “La magistratura non ha reso giustizia alla commissione nelle sue decisioni n. 79 e 80 relative alla lista iniziale dei candidati e alla lista degli esclusi. Lo stesso giorno in cui è stata annunciata la Commissione esistente le sue decisioni sono state impugnate dalla magistratura e la Commissione non è stata autorizzata a rivedere le sentenze e conoscerne le ragioni”, ha dichiarato, Al Sayeh, precisando che la maggior parte dei candidati che erano stati esclusi dalla Commissione perché non rispettavano i requisiti richiesti sono stati tutti reintegrati in controricorsi vinti in appello. "Abbiamo 11 casi di frode nelle liste di acclamazione da parte di candidati alle elezioni presidenziali, ma la magistratura ha consentito loro di candidarsi lo stesso. In questo caso, la Commissione non può presentare al popolo libico candidati alla presidenza accusati di frode”, ha dichiarato Al Sayeh. (Lit)