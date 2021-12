Emilia-Romagna: premiate atlete ginnastica ritmica dopo medaglia di bronzo alle Olimpiadi Tokyo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Oggi le farfalle estensi sono state premiate in Regione Emilia-Romagna dal presidente Stefano Bonaccini. "Talento, passione, eleganza per un risultato che onora l'Emilia-Romagna", le parole riportate sulle targhe ritirate dalle atlete. Lo ha reso noto un comunicato della Regione Emilia-Romagna. "Quando si raggiungono questi traguardi il merito va prima di tutto a voi, alla vostra forza e al vostro impegno quotidiano, ha sottolineato Bonaccini. "Un pezzo di questa medaglia che brilla più di un oro - ha continuato - appartiene anche alle vostre famiglie e a tutto lo staff tecnico che ha creduto in voi, allenando il vostro talento ogni giorno. Parliamo di un risultato che onora tutta l'Emilia-Romagna, terra di sport, di grandi campionesse e di grandi campioni, così come di tantissimi atleti amatori, dilettanti, appassionati. Una regione che ospita grandi eventi internazionali e nazionali insieme a quelli regionali e locali, che sostiene lo sport di base e dove abbiamo avviato un piano di riqualificazione dell'impiantistica sportiva senza precedenti. Poi, quando sono i giovani ad affermarsi a livello mondiale, la soddisfazione è ancora maggiore, perché lo sport è prima di tutto una palestra di vita". "Grazie ragazze - ha concluso il presidente - perché dentro la vostra impresa ci sono i valori che rappresentano al meglio lo spirito più autentico di questa terra". (Ren)