Ucraina: Servizio frontiera, Usa finanzieranno rafforzamento confini con Russia e Bielorussia

- Gli Stati Uniti finanzieranno vari progetti tra cui apparecchiature di sorveglianza e monitoraggio per rafforzare i confini dell'Ucraina con Russia e Bielorussia. Lo ha riferito oggi il Servizio di frontiera ucraino in una nota. Il servizio di frontiera ha dichiarato che i progetti, del valore di 20 milioni di dollari, riguardano l'acquisto di sistemi di registrazione video e droni, nonché dispositivi di protezione individuale per le guardie di frontiera. (Rum)