Covid: Usuelli (+ Europa/radicali), disorganizzazione giunta lombarda preoccupante, riaprire subito covid hotel

- "Se fossi assessore alla sanità di Regione Lombardia - prosegue Usuelli - cercherei in tutti i modi di riaprire subito Covid Hotel e i reparti per pazienti stabili e quasi pronti per la dimissione. Lo afferma in una nota il medico e consigliere regionale Michele Usuelli (Più Europa/Radicali) secondo il quale “la totale mancanza di pianificazione per ciò che sapevamo sarebbe accaduto da settimane della Giunta Fontana su questi temi è vergognosa e preoccupante. Dopo quasi due anni di emergenza pandemica non si è ancora capito che bisogna dare i posti letto a chi ne ha veramente bisogno favorendo l'uscita dalle strutture sanitarie di chi è in condizioni migliori?”. "Altra scelta totalmente illogica: le RSA attualmente spediscono in pronto soccorso i pazienti positivi asintomatici, col rischio di sovraccaricare ulteriormente il sistema. I soggetti positivi ma senza sintomi dovrebbero restare, con le adeguate misure anti-contagio, nelle Rsa", suggerisce il consigliere radicale. "Questa continua mancanza di programmazione da parte della Regione e dell'assessorato al Welfare è molto grave: le conseguenze di questa disorganizzazione vengono scaricate sui cittadini e sugli operatori sanitari. - conclude Usuelli - Alla maggioranza chiedo di mettere da parte la superbia e di ascoltare chi fa proposte concrete per il bene della Regione, senza badare al tornaconto politico". (Com)