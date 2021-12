Tunisia: legge finanziaria, spesa per salari aumenta di 377 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La massa dei salari dei dipendenti settore pubblico in Tunisia stanziata nella legge finanziaria 2022 sarà di 21,573 miliardi di dinari (circa 6,6 miliardi di euro) in aumento di 377 milioni di euro rispetto al 2021 (20,345 miliardi di dinari nel 2021) pari a circa 6,2 miliardi di euro. A renderlo noto è stata la ministra delle Finanze, Sihem al Boughdiri Namsia, durante una conferenza stampa tenuta oggi. Boughdiri ha spiegato anche che la sovvenzione dello Stato sarà di 7,262 miliardi di dinari (2,233 miliardi di euro), con un aumento di 1,235 miliardi di dinari (379 milioni di euro) rispetto all'anno precedente, osservando che sono stati stanziati 3,771 miliardi di dinari (circa 1,159 miliardi di euro) per sussidi per i prodotti di prima necessità e 2,891 miliardi di dinari (889 milioni di euro) per i carburanti.(Tut)