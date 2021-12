Speciale energia: Salvini, entro settimana proposte per uscire da emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Ho tenuto a ribadire che ho condiviso con il presidente Draghi che il pericolo di un inverno al freddo e al buio possa diventare una bomba sociale. Concretezza e rapidità: totale impegno della Lega per intervenire il prima possibile per abbassare i costi e detassare le bollette". Lo rende noto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "Entro la settimana arriveranno delle proposte al governo per uscire da questa emergenza nazionale", annuncia. (Rin)