Speciale energia: Gribaudo (Pd), per rincari imprese e occupazione a rischio

18 ottobre 2021

- "L'aumento esponenziale e incontrollato dei prezzi dell'energia sta mettendo in ginocchio intere filiere manifatturiere come quella dell'automotive in Piemonte. Molte imprese rischiano di non riaprire dopo la chiusura natalizia con conseguenze estremamente gravi sull'occupazione del paese". A dichiararlo in una nota è la deputata del Partito democratico Chiara Gribaudo, secondo cui "come osservato anche dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, occorre adottare strumenti efficaci e immediati per affrontare la situazione e mettere al sicuro migliaia di posti di lavoro". "Chiedo al governo Draghi e in particolare ai ministri Cingolani e Giorgetti l'apertura di un confronto entro la fine dell'anno con le parti sociali per discutere misure urgenti. Su questo anche la Regione Piemonte sia parte attiva con un tavolo strutturato. Dopo la pandemia ci sono ancora imprese troppo fragili per affrontare questa nuova crisi che non si risolverà in tempi brevi", conclude Gribaudo. (Com)