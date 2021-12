Speciale energia: Spagna, Acs continua a investire nel rinnovabili a Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di costruzioni Acs continua nella spinta all'investimento in progetti fotovoltaici nella comunità valenciana con almeno tre progetti in corso d'opera. Oltre all'impianto di Raquena, Acs attraverso la controllata Cobra che sta per essere ceduta al gruppo francese Vinci, ha anche un impianto solare in corso a Castalla (Alicante), con 100 MW di potenza e un investimento previsto di 55 milioni di euro, e un altro ancora più ambizioso di 140 MW a Villena (Alicante), con un investimento di oltre 75 milioni di euro. Queste due strutture sono state sottoposte a procedure amministrative per mesi. I passi compiuti dall'impresa di costruzioni del presidente del Real Madrid indicano un fermo impegno nel settore delle energie rinnovabili. Il gruppo Cobra ha realizzato o sta realizzando impianti con una capacità di più di 1 GW a Samper de Calanda (Teruel), Alcazar de San Juan (Ciudad Real), Bonete (Albacete) e Mula (Murcia). Quest'ultimo impianto è già in servizio, ha circa 500 MW ed è stato venduto al fondo d'investimento canadese Norhleaf per circa 300 milioni di euro. Il modello di business. Elaborare e costruire grandi parchi fotovoltaici e poi recuperare l'investimento collocando i beni presso investitori istituzionali. (Spm)